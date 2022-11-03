Врач Мухина рассказала о пользе мандаринов | 360°

Здоровье 03 ноября 2022, 19:08 Врач Мухина рассказала о пользе мандаринов Диетолог Мухина заявила, что мандарины помогают в борьбе с раком

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Мандарины являются крайне полезными продуктами. Диетолог Марият Мухина рассказала, для чего и в каком количестве стоит употреблять цитрусовые. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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По словам специалиста, косточки мандарина обладают лечебными свойствами. В их составе содержится большое количество растительных и эфирных масел. Кроме того, они обладают калием, кальцием, магнием, витаминами С и В17. Последнее вещество способно значительно замедлять рост раковых клеток. Антиоксиданты же помогают замедлять старение организма.