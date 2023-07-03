Здоровье 03 июля 2023, 12:09 Врач Мухина рассказала, что вода с лимоном и чесноком поможет в разжижении крови

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что вода с лимоном, медом и чесноком поможет в разжижении крови.

Медик объяснила, что кислота лимона может расщеплять жиры на более мелкие фракции. Что касается меда, то в в нем содержится большое количество салицилатов, которые могут снижать вязкость крови.

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Из чеснока можно сделать настой и употреблять внутрь. Также в разжижении крови поможет ореховое молоко, добавила Мухина.