Врач Мудунов назвал основные симптомы рака языка

Заведующий отделением опухолей головы и шеи онкоцентра Лапино-2 Али Мудунов заявил, что курение является риском развития многих онкологических заболеваний, в том числе рака языка. Какие симптомы могут указывать на него, написала «Газета.ru».

«Раковые клетки — это клетки организма, в которых произошли мутации, в результате чего они стали неконтролируемо делиться и потеряли способность к самоуничтожению, из-за чего они могут существовать гораздо дольше, чем здоровые клетки организма. Мутации в клетках часто происходят под воздействием канцерогенных веществ. Табачный дым — самый распространенный канцероген, который поражает в том числе органы, которые первыми соприкасаются с табачным дымом — ротовую полость и язык», — объяснил эксперт.

К возможным причинам возникновения рака языка можно отнести и наследственность, наличие вируса папилломы человека, злоупотребление алкоголем, наличие постоянных микротравм полости рта и плохую гигиену.

Основные симптомы, которые указывают на рак языка, следующие: незаживающая рана или язва в полости рта и на языке, припухлости в полости рта, нарушение подвижности челюсти или языка, онемение во рту или на языке, боль и дискомфорт в ротовой полости, белые или красные пятна на деснах, ощущение комка в горле и изменение голоса.

Все вышеперечисленные признаки могут сообщать и о других заболеваниях. Если хотя бы один из них не проходит в течение недели, то следует обратиться к специалисту, резюмировал Мудунов.