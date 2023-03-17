Здоровье 17 марта 2023, 13:58 Врач Мовсесян рассказал, опасно ли детям с функциональным сердечным шумом заниматься спортом Врач Мовсесян заявил, что дети с функциональным сердечным шумом могут заниматься спортом

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Шумы в сердце — довольно распространенное у детей явление. Они возникают из-за изменения кровотока в сердце и сосудах. Заведующий отделением кардиохирургии Детской городской больницы № 1, профессор и член-корреспондент РАН Рубен Мовсесян рассказал, можно ли детям с такой проблемой заниматься физкультурой, написал «МК в Питере».

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По словам специалиста, дети без проблем могут заниматься спортом в том случае, если шум не представляет из себя патологии. Однако предварительно стоит точно поставить диагноз и убедиться, что он носит функциональный характер. Для этого важно провести УЗИ сердца.