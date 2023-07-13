Здоровье 13 июля 2023, 14:21 Врач Мосли: кто желает сохранить себя в тонусе после 40 лет, должны тренироваться с утяжелителями

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Людям после 40 лет для сохранения молодости тела необходимо работать в спортзале с утяжелителями. Об этом изданию Express сообщил врач-диетолог Майкл Мосли.

Как отметил медик, усиленные нагрузки влияют не только на качество тела, но и на работу когнитивных функций, написало utro.ru.

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Кроме того, спорт снижает риск развития онкологических заболеваний, добавил Мосли.