Здоровье 03 февраля 2023, 10:53 Врач Московченко рассказала об отличиях мигрени от обычной головной боли Терапевт Анастасия Московченко: мигрень сопровождается спутанностью мыслей и тошнотой

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Основное отличие мигрени от обычной головной боли заключается в продолжительности болевых ощущений. Кроме того, при мигрени боль может не уходить на протяжении нескольких суток, рассказала врач-терапевт Анастасия Московченко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, приступы мигрени могут сопровождаться спутанностью сознания, тошнотой и светобоязнью. При таком недуге любые внешние раздражители могут только усиливать боль.

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Для диагностики мигрени и назначения снимающих боль препаратов Московченко порекомендовала обратиться к неврологу.

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