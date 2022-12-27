27 декабря 2022, 15:12
Врач Московченко посоветовала не гулять в новогоднюю ночь в легкой одежде
Прогулки в новогоднюю ночь в легкой одежде могут привести к простуде, общему переохлаждению организма или обморожению. Об этом изданию NEWS.ru сообщила врач-терапевт Анастасия Московченко.
По словам медика, особенно опасны такие прогулки на фоне употребления алкоголя.
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«При употреблении спиртного происходит расширение сосудов, и человек чувствует приятный прилив тепла, что дает обманчивое ощущение, что море по колено, что на улице не так холодно», — сказала медик.
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Московченко напомнила, что перед выходом на улицу обязательно стоит надевать шапку, шарф и перчатки.
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