Здоровье 27 декабря 2022, 15:12 Врач Московченко посоветовала не гулять в новогоднюю ночь в легкой одежде

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Прогулки в новогоднюю ночь в легкой одежде могут привести к простуде, общему переохлаждению организма или обморожению. Об этом изданию NEWS.ru сообщила врач-терапевт Анастасия Московченко.

По словам медика, особенно опасны такие прогулки на фоне употребления алкоголя.

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«При употреблении спиртного происходит расширение сосудов, и человек чувствует приятный прилив тепла, что дает обманчивое ощущение, что море по колено, что на улице не так холодно», — сказала медик.

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Московченко напомнила, что перед выходом на улицу обязательно стоит надевать шапку, шарф и перчатки.