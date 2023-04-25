Здоровье 25 апреля 2023, 11:38 Врач Морозова: ситуативная вакцинация необходима в случае вспышки конкретного заболевания

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Ситуативная вакцинация проводится в случае, когда есть риск распространения определенных инфекций. Об этом сообщила врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, если люди живут там, где зафиксировали всплеск конкретного инфекционного заболеваний, то им будет нужна вакцинация.

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Морозова отметила, что россияне могут сделать профилактические прививки в поликлиниках по месту прописки бесплатно.