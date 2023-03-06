Здоровье 06 марта 2023, 11:17 Врач Морозова рассказала о признаках, указывающих на нестабильную работу иммунной системы freepik

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Регулярные простудные заболевания и ОРВИ могут указывать на нарушения в работе иммунной системы организма. Об этом рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, на сбои в работе иммунной системы могут указывать повышенная утомляемость, чувство разбитости и вялости. Кроме того, аутоиммунные и аллергические заболевания также будут являться признаками нестабильной работы этой системы организма.

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Врач отметила, что поддержание иммунитета жителей мегаполисов является немаловажной задачей для медиков. Если же пренебрегать укреплением иммунной системы, то в таком случае у человека повышаются риски развития хронических заболеваний.

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