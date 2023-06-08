Здоровье 08 июня 2023, 17:48 Врач Морозова рассказала, как помочь детям-аллергикам после укуса осы Врач Морозова: при укусе осы аллергикам нужно дать антигистаминный препарат

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Аллерголог-иммунолог, главный внештатный специалист московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Наталья Морозова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что если ребенка, страдающего аллергией, укусила оса, то можно дать ему антигистаминный препарат.

Нужно попытаться убрать жало насекомого, приложить к месту укуса что-то холодное и вызвать скорую помощь. При анафилактическом шоке нужно поставить укол адреналина.

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«Однако я бы не советовала вводить адреналин всем, кого укусила оса, так как этот препарат „скоропомощный“ и имеет нежелательные побочные эффекты», — добавила медик.