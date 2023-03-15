15 марта 2023, 15:15
Врач Моргачев развенчал мифы об опасности грудных имплантов
Многие женщины опасаются грудных имплантов из-за появления аллергических реакций на материалы. Однако это является заблуждением, сообщил пластический хирург Павел Моргачев в беседе с News.ru.
По словам специалиста, аллергии на грудные импланты не возникает благодаря содержанию в них медицинского геля, который отлично уживается с иммунной системой.
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Также мифом является непереносимость имплантов — при их правильной установке с этой проблемой женщины не столкнутся, добавил хирург.
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