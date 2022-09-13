Врач Молчанова рассказала, чего нельзя делать при отравлении грибами | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Врач Молчанова рассказала, чего нельзя делать при отравлении грибами

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Врач Ольга Молчанова назвала две частые ошибки при отравлении грибами, которые могут спровоцировать летальный исход. Об этом сообщило издание Life.

Во-первых, в такой ситуации нельзя есть. Можно лишь пить воду. Также нельзя самостоятельно принимать лекарства, это следует делать только по рекомендации врача, пояснила Молчанова.

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В случае интоксикации грибами необходимо пить много воды и вызвать рвоту, заключила она.

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