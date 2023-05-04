Здоровье 04 мая 2023, 18:08 Врач Молчанова объяснила, какие признаки указывают на повышенный холестерин Врач Молчанова: единственный способ узнать о повышенном холестерине — сдать анализ

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Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова в разговоре с «Народными новостями» рассказала, что узнать о повышеном холестерине можно только после проведения анализов крови.

Каких-либо симптомов, которые могут указывать на повышения холестерина, не существует. Врач порекомендовала людям старше 40 лет своевременно сдавать анализ крови на данный показатель.

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«За его уровнем нужно обязательно следить людям в возрасте 40-50 лет, особенно если есть родственники, у которых были инфаркты и инсульты вследствие атеросклероза», — сообщила Молчанова.

Медик предупредила, что повышенный уровень «плохого» холестерина провоцирует развитие инсульта и инфаркта.