Здоровье 22 мая 2023, 10:30 Врач Мойсенко рассказала, что рыбий жир противопоказан людям с антивозрастным геном

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Рыбий жир — это один из самых полезных продуктов, потому что богат огромным количеством полезных элементов, но употреблять его следует не всем. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

По ее словам, перед началом приема омега-3 или рыбьего жира нужно сначала посоветоваться с врачом и назначить дозировку. Потому что, несмотря на очевидную пользу, не всем можно этот препарат. Например, от приема стоит воздержаться людям с аллергией на рыбу, а также тем, у кого поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количеств ферментов.

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«Есть люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, у которых плохая переносимость рыбьего жира. Есть так называемые долгожители с антивозрастным геном, у них омега-3 жирные кислоты формируются в организме из любых продуктов, и им тоже противопоказан рыбий жир», — подчеркнула Римма Мойсенко.

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