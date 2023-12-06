Здоровье 06 декабря 2023, 15:16 Врач Моисеева: во время занятий спортом на улице в зимний период следует надевать маску для лица

Читать 360tv в

Желание заниматься спортом на улице во время холодов может негативно отразиться на здоровье. Спортсменам в первую очередь следует продумать свою экипировку, чтобы не подхватить простуду, сообщила врач-отоларинголог Валерия Моисеева в Telegram-канале «А теперь внимание!».

Маска для лица должна быть подобрана таким образом, чтобы нос хорошо дышал, а воздух успевал согреваться, написало Utro.ru.

Реклама

Тренировки на улице зимой будут эффективны лишь в том случае, если начать проводить их еще с осени. Необходимо не забывать про разминку и теплую воду, добавила Моисеева.