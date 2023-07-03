Здоровье 03 июля 2023, 15:56 Врач Мясников: жир в области живота может указывать на развитие заболеваний кишечника

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Избыточный вес и жир в области живота могут сигнализировать о возникновении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил доктор Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, жир на животе появляется из-за нарушения выработки инсулина, это становится причиной ожирения и образования жировых отложений.

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Как сообщило Utro.ru, также большой живот может указывать на развитие опухолевых болезней.