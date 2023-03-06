Здоровье 06 марта 2023, 22:44 Врач Мясников заявил, что некоторые лекарства могут вызывать повышенную усталость Врач Мясников заявил, что усталость могут вызывать лекарства от гипертонии

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Часто причина усталости может скрываться в приеме лекарственных препаратов. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие средства провоцируют подробное состояние. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на эфир программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, повышенную усталость могут провоцировать препараты от гипертонии. Также последствием приема таких лекарств могут стать ночные кошмары.

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Бета-блокаторы, антидепрессанты, препараты для лечения судорог и стероидные гормоны в том числе способны провоцировать усталость.

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