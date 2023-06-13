Здоровье 13 июня 2023, 18:30 Врач Мясников усомнился в эффективности нового средства от опьянения Врач Мясников заявил, что биологически активные добавки не способны спасти от похмелья

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Биологические активные добавки не способны спасти от похмелья. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом сообщило ИА НСН.

Ранее появилась информация о том, что ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) разработали БАД, которая помогает бороться с симптомами опьянения и похмелья. Однако Мясников подчеркнул, что люди, которые пьют алкоголь в больших количествах, не смогут улучшить свое состояние с помощью препаратов.

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«Самое лучшее антипохмельное средство и средство от тяжелого опьянения — это умеренность. Не будет умеренности, никакое средство вам не поможет, где-то что-то и как-то снимет», — пояснил врач.