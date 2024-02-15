Здоровье 15 февраля 2024, 12:58 Врач Мясников: сочетание антибактериальных и сердечных препаратов может вызвать проблемы со здоровьем

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Сочетание антибактериальных, сердечных или кроверазжижающих препаратов может привести к серьезным осложнениям вплоть до летального исхода. Об этом рассказал врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия».

По словам специалиста, некоторые виды антибиотиков способны вызывать смертельно опасные нарушения сердечного ритма. Такие препараты лучше всего принимать отдельно, сообщил «ФедералПресс».

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Кроме того, антибактериальные лекарства нельзя запивать соком и молоком. Лучшим вариантом станет негазированная вода, отметил Мясников.