Здоровье 14 апреля 2023, 18:53 Врач Мясников: соблюдение режима дня поможет справиться с хронической бессонницей

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Для избавления от хронической бессонницы необходимо соблюдать четкий режим дня. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников в своем Тelegram-канале, сообщило Nation News.

По словам специалиста, человеку с такой проблемой следует каждый день ложиться спать и вставать в одно и то же время. Также перед сном стоит отказаться от употребления кофе и алкоголя.

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Врач отметил, что борьба с бессонницей будет эффективной в случае отказа от просмотра телевизора и пользования гаджетами за два часа до сна.