Врач Мясников рассказал о новом виде коронавируса

Эксперт уточнил, что из-за мутации вирусы могут начать перемещаться от животного к человеку и затем от одного человека к другому. По его словам, китайский коронавирус, который обрел известность в 2002 году, насчитывает 10% смертей.

«Что мы можем противопоставить? Реально — только строгое соблюдение личной гигиены. Море китайцев приезжают к нам. Сторониться их всех? Но на два миллиарда китайцев заболевших что-то около 500 человек. Так что пока паниковать рано», — пояснил Мясников.

Врач подчеркнул, что необходимо внимательно относиться к инфекциям.

«Особенно к гриппу. Вирус гриппа особенно легко мутирует и передается от животных к человеку. Короновирус есть везде по Миру. И везде в России. Значительная часть наших ОРЗ и гастроэнтеритов вызывается коронавирусом. Это для иллюстрации, как вроде мирный вирус может превратиться в монстра», — резюмировал Мясников.