Здоровье 01 марта 2023, 23:01 Врач Мясников рассказал, какая доза алкоголя является безопасной для здоровья Врач Мясников заявил, что 150 миллилитров вина в день безопасны для здоровья

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Небольшие дозы алкоголя не несут вреда здоровью. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников, сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал медика.

Специалист пояснил, что 14 граммов чистого спирта в день не смогут нанести вред организму взрослого человека. Такая доза содержится в 45 миллилитрах крепкого алкоголя, 150 миллилитрах вина или 360 миллилитрах пива.

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Однако такая норма подходит не всем. Мясников подчеркнул, что для беременных женщин или людей, которые раньше имели проблемы с алкоголем, не существует безопасных доз.