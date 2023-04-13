Здоровье 13 апреля 2023, 18:49 Врач Мясников рассказал, как уменьшить тягу к сладкому Врач Мясников посоветовал употреблять корицу и ваниль для снижения тяги к сладкому

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Чрезмерное употребление сладкого может быть чревато набором лишнего веса и серьезными проблемами со здоровьем. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как уменьшить тягу к таким продуктам. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на эфир программы «О самом главном».

По словам врача, в еду можно добавлять корицу и ваниль. Таким образом получится обмануть мозг, создав впечатление, что вы употребляете сладкое изделие. А вот от сахарозаменителей лучше отказаться, так как они не способны снижать желание съесть что-нибудь сладкое.