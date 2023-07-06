06 июля 2023, 12:56
Врач Мясников призвал россиян следить за правилами гигиены и качеством питьевой воды на южных курортах
Инфекционные и вирусные заболевания могут испортить туристу отдых в самый неподходящий момент. На южных курортах не стоит забывать об элементарных правилах гигиены, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, в путешествии необходимо тщательно следить за употребляемой питьевой водой. Некачественная вода может стать причиной заражения опасными кишечными заболеваниями. Кроме того, не стоит забывать о правилах гигиены при мытье фруктов.
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Также врач напомнил о важности использования солнцезащитных средств на южных курортах, сообщило Utro.ru.
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