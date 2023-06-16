16 июня 2023, 17:09
Врач Мясников призвал россиян отказаться от употребления сахарозаменителей из-за рисков развития диабета
Подсластители и сахарозаменители могут нанести серьезный вред здоровью, от их употребления лучше всего отказаться. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале, сообщили «Народные новости».
По словам специалиста, сахарозаменители содержатся в йогуртах, жевательных напитках и газировке. Подсластители могут стать причиной развития диабета, ожирения и опухолевых заболеваний, добавил врач.
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Как сообщил сайт Infox.ru, лучшей заменой сахару станет мед в небольших количествах.
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