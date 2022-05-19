Врач Мясников перечислил болезни, о которых может говорить покраснение глаз

Врач Александр Мясников перечислил опасные заболевания, симптомом которых является покраснение глаз. Об этом сообщила газета «Московский Комсомолец».

По данным сайта «Свободная пресса», покраснение вместе с ухудшением зрения и повышенной чувствительностью может говорить о глаукоме, воспалении, поражении роговицы или наличии гноя в глазных структурах.

«Также врач обязательно спросит: была ли травма? Поинтересуется, носите ли вы контактные линзы? Иногда это провоцирует серьезные поражения роговицы. Спросит: выделяется ли что-то из глаз, есть ли слезотечение?» — рассказал Мясников.

Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что людям с искривленной роговицей нельзя использовать контактные линзы. Она пояснила, что при этом заболевании линза не может верно сесть на глаз.

Также линзы могут быть неэффективны при возрастной дальнозоркости, добавила врач. В таких случаях людям часто не удается к ним адаптироваться, поэтому в таких случаях стоит выбрать другой способ коррекции зрения.