Здоровье 12 марта 2024, 15:30 Врач Мясников назвал тревожные признаки онкологии Врач Мясников рассказал, что темный кал с примесями крови может говорить о раке Freepik

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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы, которые требуют срочного обращения к специалисту. В первую очередь, человека должен насторожить черный стул или следы крови в нем после похода в туалет, сообщил он в прямом эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников предупредил, что эти симптомы могут быть признаком онкологического заболевания.

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«За этим может стоять онкология. В любом случае это кровотечение. И ты должен немедленно обращаться к врачу», — заявил телеведущий.

Кроме того, специалист напомнил, что фекалии могут менять цвет, если до этого человек употребил, например, активированный уголь или свеклу. При таких обстоятельствах в медучреждения обращаться не нужно.

Ранее Мясников назвал патологии уха причиной головокружений.