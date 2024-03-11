Здоровье 11 марта 2024, 17:40 Врач Мясников назвал патологии уха причиной головокружений

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Заболевания внутреннего уха считаются одной из главных причин появления головокружений. Об этом рассказал заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, это могут быть воспаления лабиринтов уха, лечить их следует только гормонами. Также головокружения появляются из-за кальциевого песочка, который накапливается в ухе и начинает раздражать его рецепторы.

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«Это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее. В 80% это доброкачественное позиционное головокружение», — отметил Мясников.