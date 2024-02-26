Здоровье 26 февраля 2024, 18:46 Врач Мясников назвал нормой постоянно низкое давление

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Постоянно низкое давление считается вариантом нормы. Зачастую люди при гипотонии чувствуют себя плохо только по причине отсутствия спорта в жизни, рассказал врач Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, также причиной неважного самочувствия при низком давлении считается неприспособленность организма к внешней среде.

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«Мы живем стереотипами. Низкое давление — это нормальное давление, оно и должно таким быть», — отметил врач.

Мясников также подчеркнул, что с точки зрения медицины такого понятия не существует, есть только нормальное и повышенное давление.