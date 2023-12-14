14 декабря 2023, 13:46
Врач Мясников назвал бессмысленной диспансеризацию без индивидуального подхода
Ежегодная диспансеризация без индивидуального подхода к каждому пациенту является бессмысленной тратой времени. Об этом сообщил врач Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, нельзя назначать всем одно и то же. На приеме врач должен определять наследственность человека и факторы риска, только такое обследование будет эффективным, сообщили «Дни.ру».
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«Общий анализ крови, стандартная биохимия, колоноскопия после пятидесяти — это достаточно мало», — отметил Мясников.
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