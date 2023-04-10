10 апреля 2023, 18:27
Врач Мясников: лук является отличным средством для борьбы с простудой
Лук является полезным продуктом и способен справиться с простудными заболеваниями. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире собственной программы на телеканале «Россия 1».
По словам специалиста, этот овощ способствует профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщил «ФедералПресс», также в луке содержатся полезные для организма биологически активные вещества.
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Мясников подчеркнул, что употреблять лук лучше всего в сыром виде.
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