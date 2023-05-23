Здоровье 23 мая 2023, 11:46 Врач Мишина призвала не заниматься самоназначением антибиотиков при цистите

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При цистите, который сопровождается воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и пить антибиотики без консультации врача. Об этом сообщила гинеколог-эндокринолог Светлана Мишина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, нередко люди прибегают к народным методам для того, чтобы любыми способами избавиться от сильной боли. Горячая ванна и прием антибиотиков действительно способны облегчить состояние, но не вылечить болезнь полностью, добавила врач.

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Как сообщили «Народные новости», без своевременного обращения к специалистам заболевание может перейти в хроническую фазу, в таком случае избавиться от цистита будет намного труднее.