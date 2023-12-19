Здоровье 19 декабря 2023, 11:01 Врач Миронова рассказала, что пневмония на первых стадиях похожа на ОРВИ

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Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова в разговоре с «Известиями»объяснила россиянам, по каким симптомам можно распознать пневмонию.

Сперва пневмония проявляется как ОРВИ. У человека повышается температура, появляется кашель, слабость, потливость.

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По ее словам, это заболевание вызывают разные инфекционные агенты — бактерии, вирусы и грибы. Чтобы избежать тяжести протекания болезни, главное — определиться с возбудителем.

Миронова посоветовала сдать анализы крови, которые назначит врач, а также выполнить рентгенографию органов грудной клетки, чтобы удостовериться в наличии заболевания, и только потом начинать лечение.