08 декабря 2023, 15:46
Врач Миронова назвала трудности с дыханием у ребенка симптомом гипертрофии аденоидов
Аденоидные разрастания у детей могут привести к неблагоприятным последствиям. Одним из симптомом гипертрофии становятся трудности с дыханием, сообщила врач Надежда Миронова в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, это может перерасти в задержки дыхания до 15 секунд в ночное время и стать причиной отитов, снижения слуха и покашливаний. Также аденоиды провоцируют у ребенка невнимательность.
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Лучшей профилактикой заболевания станут поездки на море, посещения соляных пещер и промывания носа соляным раствором, сообщил сайт Infox.ru.
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