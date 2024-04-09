Здоровье 09 апреля 2024, 16:46 Врач Миргородская посоветовала есть грибы и креветки, чтобы поддержать здоровье глаз

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Чтобы поддержать здоровье глаз, нужно обязательно добавить в рацион продукты, богатые витаминами А, В1, В2, В6, В12, С, Р, D и Е, а также лютеином, зеаксантином, цинком и антоцианами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург Светлана Миргородская.

Она отметила, что перечисленные вещества содержатся в большом количестве в таких продуктах, как яйца, рыба из северных море, сливочное масло, печень, молоко и сельдерей. Кроме того, не стоит забывать об овощах и фруктах красного и оранжевого цвета.

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«Цинк можно найти в устрицах, креветках, ягнятине, говядине, семенах тыквы, кедровых орехах, фасоли, горохе, арахисе, грибах», — добавила врач.

Она также посоветовала есть черную смородину, ягоды асаи, голубику, ежевику, малину и клюкву.

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