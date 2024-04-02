Здоровье 02 апреля 2024, 15:10 Врач Миргородская: некоторые болезни глаз могут привести к потере зрения

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Врач-офтальмолог Светлана Миргородская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что некоторые болезни глаз могут быстро прогрессировать и приводить к серьезным последствиям, вплоть до потери зрения.

Внезапная потеря зрения может сигнализировать об отслойке сетчатки, тромбозе сосудов сетчатки, нарушении в зрительном нерве. Иногда снижение остроты зрения говорит о катаракте.

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«Довольно опасным симптомом является ощущение усталости глаз, который может указывать как на глаукому и катаракту, так и спазм аккомодации и синдром сухого глаза», — пояснила Миргородская.

Врач порекомендовала не откладывать визит к специалисту в случае внезапных проблем с глазами.