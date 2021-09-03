Врач Минздрава назвал болезнь, которая приводит к инфарктам и инсультам

Официальный представитель Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала о болезни, о которой пациенты зачастую узнают только после инфаркта или инсульта. Это гиперхолестеринемия — повышенное содержание холестерина в крови, написала «Политика сегодня».

Начинать следить за показателем холестерина нужно уже в молодом возрасте — начиная с 25 лет. Повышенное содержание холестерина ведет к болезням сердца, может стать причиной развития атеросклероза или сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышает риск инфарктов и инсультов.

Согласно статистике, повышенным содержанием холестерина страдают более 840 тысяч жителей России, сказала врач. Отложению лишнего холестерина на стенках сосудов способствуют сидячий образ жизни и нездоровое питание.

Ранее Драпкина объяснила, какую опасность несет в себе злоупотребление кофе. Врач сообщила, что в большом количестве напиток затрудняет усвоение кальция в организме.