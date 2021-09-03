Врач Минздрава напомнил, какие прививки нужно делать раз в 10 лет

Многие россияне ни разу не прививались во взрослом возрасте. Между тем есть болезни, ревакцинироваться от которых необходимо каждые 10 лет, рассказала Ura.ru главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области, профессор Елена Мескина.

В национальном календаре указано, что взрослым людям каждые 10 лет необходимо прививаться от дифтерии и столбняка, сказала специалист. Кроме того, в последнее время врачи рекомендуют раз в десятилетие вакцинироваться от коклюша.

«Тем более, в стране появилась общая вакцина сразу от трех инфекций», — отметила Мескина.

Что касается гриппа, от него желательно прививаться каждый год.

«Многие наши жители не знают о ревакцинации и не делают. В период диспансеризации всегда нужно проверять, нужна ли прививка», — сказала врач.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров предупредил россиян о том, что смешение коронавируса и гриппа несет большую опасность. Специалист посоветовал привиться от обоих заболеваний.