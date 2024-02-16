Здоровье 16 февраля 2024, 15:56 Врач Милютина заявила о важности проверки сертификации интимной парфюмерии

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Интимная парфюмерия для нейтрализации неприятных запахов стала набирать особую популярность. Подобные товары обязательно должны быть сертифицированы, сообщила акушер-гинеколог Мария Милютина Пятому каналу.

Корейские производители убеждают покупательниц, что масляные духи полностью безопасны для здоровья. По словам специалиста, никаких научных исследований эффективности и безвредности таких препаратов нет.

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Милютина отметила, что интимные духи могут спровоцировать аллергические реакции или местное раздражение, сообщили «Дни.ру».