Здоровье 11 января 2024, 13:55 Врач Милютина связала рост числа стерилизаций женщин с ростом количества кесаревых сечений

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В России выросло число стерилизаций женщин на 2,5 тысячи за 12 лет. Это может быть связано с увеличением количества кесаревых сечений, сообщила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, когда уже появляется третий рубец на матке после операций, то акушеры предлагают женщинам перевязать маточные трубы. Это делается только с согласия женщины.

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При этом на практике врачи не видят значительного увеличения частоты женских стерилизаций, что объясняется улучшением процесса учета.