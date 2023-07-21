Здоровье 21 июля 2023, 19:55 Врач Милютина рассказала о самых частых причинах абортов Врач Милютина заявила, что чаще всего женщины совершают аборты из-за давления мужчин

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Чаще всего женщины совершают аборты из-за неустойчивого финансового положения и социальных факторов. Такой информацией поделилась гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснила, что аборты по медицинским показаниям женщины совершают лишь в 10-15% случаев. В остальном же может влиять давление мужчин. Иногда может сказываться некомпетентность врача, который уговаривают женщину сделать аборт в случаях, когда она принимала безопасные для здоровья ребенка препараты.

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«Допустим, будущая мама принимала безопасные антибиотики, вакцинировалась от гриппа или переболела ОРВИ. Несколько раз в год я сталкиваюсь с тем, что успокаиваю женщин и объясняю им, что беременность можно сохранить», — объяснила она.