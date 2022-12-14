Здоровье 14 декабря 2022, 03:06 Врач Михалева рекомендовала не пить кофе детям до 12 лет

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Врач Оксана Михалева рассказала, кому не стоит пить кофе. Об этом сообщило агентство «Прайм».

В первую очередь, напиток противопоказан детям до 12 лет. То же самое касается беременных и кормящих женщин, уточнил сайт «Дни.ру».

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«Так как большее количество кофеина может негативно влиять на плод, вызывая повышенное сердцебиение», — пояснила врач.

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Взрослым людям без серьезных проблем со здоровья можно выпить две-три чашки в день, заключила она.