Здоровье 17 января 2024, 12:52 Врач Михалева рассказала, что при простуде нельзя нагружать организм тяжелой пищей

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Человек, который болеет простудой или ОРВИ, не должен нагружать свой организм тяжелой пищей, поскольку все его силы направлены на борьбу с вирусной инфекцией. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Фастфуд, снеки, жирная и жареная еда считается сложной для переваривания.

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«Если не хочется есть во время простуды, то необходимо обеспечить поступление энергии в виде простых углеводов, например, морс из ягод или молоко с медом», — процитировали «Известия» медика.

Во время болезни стоит отдавать предпочтение белому мясу, крупам и запеченным фруктам.