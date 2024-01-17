17 января 2024, 12:52
Врач Михалева рассказала, что при простуде нельзя нагружать организм тяжелой пищей
Человек, который болеет простудой или ОРВИ, не должен нагружать свой организм тяжелой пищей, поскольку все его силы направлены на борьбу с вирусной инфекцией. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.
Фастфуд, снеки, жирная и жареная еда считается сложной для переваривания.
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«Если не хочется есть во время простуды, то необходимо обеспечить поступление энергии в виде простых углеводов, например, морс из ягод или молоко с медом», — процитировали «Известия» медика.
Во время болезни стоит отдавать предпочтение белому мясу, крупам и запеченным фруктам.
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