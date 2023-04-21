Здоровье 21 апреля 2023, 17:42 Врач Михалева назвала жирную рыбу, яйца и орехи полезными продуктами для работы мозга

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Употребление жирной рыбы, яиц и орехов способно улучшить работу головного мозга. Об этом рассказала врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева, сообщил сайт «Экономика сегодня».

По словам специалиста, рыба богата полиненасыщенными кислотами омега-3, которые необходимы для благоприятной работы мозга. Также полезными являются орехи и яйца, которые участвуют в синтезе нейромедиаторов.

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Как сообщил Infox.ru, улучшить работу головного мозга способны цельные злаки благодаря большому содержанию необходимых антиоксидантов.