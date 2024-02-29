29 февраля 2024, 18:53
Врач Михалева назвала выпечку вредным продуктом для здоровья пожилых людей
Хлебобулочные изделия из муки высшего сорта и разнообразная выпечка могут вредить здоровью пожилых людей. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество простых углеводов, которые способны вызвать развитие ожирения и сахарного диабета второго типа. Также пожилым людям стоит сократить потребление красного мяса до одного раза в месяц.
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Кроме того, пенсионерам не рекомендуется употреблять молочные продукты высокой жирности. В первую очередь это касается сыра, сообщил RT.
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