Здоровье 29 февраля 2024, 18:53 Врач Михалева назвала выпечку вредным продуктом для здоровья пожилых людей

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Хлебобулочные изделия из муки высшего сорта и разнообразная выпечка могут вредить здоровью пожилых людей. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество простых углеводов, которые способны вызвать развитие ожирения и сахарного диабета второго типа. Также пожилым людям стоит сократить потребление красного мяса до одного раза в месяц.

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Кроме того, пенсионерам не рекомендуется употреблять молочные продукты высокой жирности. В первую очередь это касается сыра, сообщил RT.