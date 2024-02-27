Здоровье 27 февраля 2024, 16:23 Врач Михалева: людям с непереносимостью лактозы вредно есть молочную кашу на завтрак

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Людям с непереносимостью лактозы не стоит есть молочные каши на завтрак. Об этом рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в противном случае у таких пациентов возникнут кожные высыпания и дискомфорт в желудке. Также каши на завтрак не стоит есть людям с непереносимостью глютена, сообщил «Петербургский дневник».

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«И третья группа людей, кому бы я не рекомендовала каши на завтрак, – это, как ни странно, люди с избыточной массой тела и ожирением. Этой категории пациентов на завтрак лучше употреблять белковые продукты в сочетании со сложными углеводами», – отметила Михалева.