17 февраля 2023, 11:51
Врач Михаил Матвеев объяснил необходимость проходить эндоскопию после 45 лет
Множество заболеваний кишечника и желудка может протекать без симптомов, но их можно обнаружить при помощи эндоскопии, особенно исследование необходимо после 45 лет. Об этом «Известиям» рассказал врач-эндоскопист «СМ-Клиника» Михаил Матвеев.
После 45 лет обследование нужно проходить раз в пять лет. Оно позволяет выявить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение.
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«В конечном итоге заболевание выявляется в запущенной форме, на поздней стадии. Лечение на данном этапе всегда сложнее и не всегда эффективно», — отметил специалист», — сказал Михаил Матвеев.
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Он отметил, что при ряде симптомов обследование стоит пройти и до 45 лет. В частности, речь идет об отрыжке, изжоге, болях в животе, избыточном газообразовании и вздутии.
Также эндоскопическое исследование необходимо пройти тем, у кого плохая наследственность. Если у родственников было онкологическое заболевание органов ЖКТ, лучше перестраховаться.
Врач добавил, что современные методы эндоскопии безболезненные и безопасные.
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