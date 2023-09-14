Здоровье 14 сентября 2023, 14:59 Врач Михаил Гинзбург: компоты и морсы из различных ягод помогут ускорить выздоровление при простуде

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Врач-диетлог Михаил Гинзбург порекомендовал больным при простуде употреблять как можно больше компотов и морсов из ягод с добавлением меда. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам медика, человек во время простудных заболеваний нуждается в противовоспалительных веществах, а именно в флавоноидах. Также при простуде будут полезны яйца. Они дают организму белок и энергию.

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Как отметила врач-иммунолог Оксана Шабалина, ни в коем случае при ОРВИ нельзя пить иммуномодуляторы без назначения от лечащего доктора. Тем самым можно усугубить ситуацию.