27 ноября 2023, 17:06
Врач Мифтахова: несоблюдение постельного режима при болезнях повышает риск осложнений
Несоблюдение постельного режим во время гриппа и ОРВИ повышает риск развития осложнений как основного заболевания, так и сопутствующих болезней. Об этом сообщила врач-терапевт Дарья Мифтахова в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, повышенная температура негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, поэтому при простудах рекомендуется соблюдать покой и избегать физического напряжения.
Реклама
Постельный режим предотвращает распространение вирусной инфекции. При ОРВИ изоляция необходима первые пять-семь дней, отметила врач.
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама