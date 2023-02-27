27 февраля 2023, 13:08
Врач Мескина рассказала о главных симптомах заражения холерой
Врач Елена Мескина: судороги и головные боли указывают на заражение холерой
Острая кишечная болезнь холера характеризуется своей высокой заразностью. Об основных симптомах этой инфекции рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, главными проявлениями заражения холерой являются головные боли, рвота и повышенная слабость. Также для болезни характерны судороги и сильное обезвоживание организма.
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Как сообщили «Известия», инфекция может передаваться контактно-бытовым путем через питьевую воду и еду.
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